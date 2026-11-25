El Salvador figura entre los cinco países de América Latina que podrían recibir financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027.

El organismo prepara operaciones por 2,200 millones de dólares para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias climáticas.

El paquete regional también incluye a Bolivia, Colombia, Costa Rica y Perú.

Se prevé que las operaciones sean aprobadas entre diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027, de modo que los países cuenten con recursos para atender emergencias y reducir los daños asociados a las condiciones climáticas.

A escala regional, el BID dispone además de 4 mil millones de dólares para apoyar a 14 países ante situaciones de desastre.

En conjunto, sus mecanismos financieros podrían movilizar más de 20 mil millones de dólares para prevención y recuperación.

Estos recursos pueden comenzar a desembolsarse pocos días después de una emergencia, ya que el organismo busca agilizar sus mecanismos mediante un proceso especial que reduce en 60 días los tiempos de preparación de las operaciones relacionadas con el Niño.

Para reforzar la asistencia técnica y los sistemas de información, el BID cuenta con una herramienta de monitoreo de El Niño que incluye mapas de vulnerabilidad y perfiles de riesgo por país.

Esa plataforma permite a los gobiernos identificar las zonas más vulnerables, anticipar posibles impactos y analizar amenazas en sectores como agua, energía, transporte y salud.