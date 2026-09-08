El Salvador femenino busca clasificar al Mundial ante la selección de EE.UU.

La selección femenina de El Salvador enfrentará a Estados Unidos el 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield, a las 7:30 de la noche hora local, en un duelo decisivo por la clasificación a la Copa del Mundo dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

De obtener la victoria, las salvadoreñas asegurarán su boleto directo al Mundial; en caso de caer, deberán esperar el resultado del duelo entre Costa Rica y Jamaica para definir su participación en el repechaje internacional que se disputará a inicios del próximo año en Brasil.

Estados Unidos es la máxima galardonada en la región y llega como favorita.