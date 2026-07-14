El Salvador es certificado libre de tracoma

El Salvador recibió la certificación como país libre de tracoma, una enfermedad ocular que constituye la principal causa de ceguera infecciosa prevenible en el mundo. Según la Organización Panamericana de la Salud, esta patología ha afectado a 1.9 millones de personas y ha provocado ceguera irreversible en alrededor de 450 mil.

Desde 2023, El Salvador implementó una estrategia nacional basada en la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos y acciones de prevención, diagnóstico y seguimiento, lo que permitió eliminar la enfermedad como problema de salud pública.

El tracoma está estrechamente relacionado con condiciones deficientes de higiene y saneamiento. Entre los principales factores de riesgo figuran el limitado acceso a agua potable, la falta de sistemas adecuados de saneamiento, el hacinamiento y la pobreza, condiciones que dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.