El Salvador envió su primer contingente de trabajadores con destino a Costa Rica, donde 15 conductores profesionales iniciarán contratos de un año en una empresa reconocida de transporte.

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el grupo contará con beneficios integrales, los cuales incluyen cobertura médica de la Caja Costarricense de Seguro Social y el pago de vivienda y alimentación durante el primer mes por parte de sus empleadores.

Esta iniciativa, que ofrece la posibilidad de renovación, no solo busca oportunidades económicas para las familias, sino que, según la embajadora Lina Ajoy, enriquecerá la idiosincrasia costarricense.