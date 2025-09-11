El Salvador enfrenta lluvias persistentes que se extenderán prácticamente todos los días, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, el cual advierte que estas condiciones podrían intensificarse con el paso de una nueva onda tropical en los próximos días.

Estas precipitaciones, típicas de septiembre como el mes más lluvioso, conllevan un riesgo generalizado de inundaciones y movilizaciones de rescate en todo el territorio nacional.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante ante la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas por ráfagas de viento que ya han superado los 40 kilómetros por hora en varias zonas.