El mapa de alertas de viaje del departamento de estado de Estados Unidos ubicó a pocos países de América Latina y el Caribe donde viajar es un riesgo menor.

El Salvador, en Centro América, Argentina y Paraguay en Sudamérica junto con Surinam, mientras que la zona caribeña destaca Aruba, Barbados, Santa Lucía y las islas caimán son los destinos, donde basta tomar precauciones habituales.

Hace un año El Salvador, estaba clasificado en nivel 3 por su violencia, en inicios de 2025 bajó al nivel 2 y ahora figura en nivel 1. Pese a esta mejora, el informe recomienda a los visitantes mantener medidas básicas como desplazarse en grupo y preferir los recorridos de día.

Al contrario, países como Brasil, Chile y Costa Rica se sitúan en el nivel 2, que exige mayor cautela, mientras que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia fueron clasificados en el nivel 3, el más crítico lo ocupan Haití y Venezuela, donde se recomienda evitar los viajes debido a la inestabilidad y altos índices de violencia.