El Salvador e Israel fortalecen lazos

Israel busca compartir conocimientos y tecnología para que El Salvador pueda mejorar su producción y aprovechar de mejor manera sus recursos, impulsan nuevos proyectos en áreas como agricultura, comercio y formación académica.

En 2025, El Salvador exportó a Israel cerca de 369,000 dólares, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron apenas los 13.5 millones de dólares. El conflicto en medio oriente también es un tema que genera atención entre los salvadoreños, principalmente por el impacto que los cambios en los precios internacionales del petróleo.

Al menos en el último año 10 salvadoreños viajaron a Israel con becas para participar en diferentes programas de la agencia de cooperación israelí.

La apuesta, es continuar ampliando estos intercambios y abrir nuevas oportunidades para profesionales y jóvenes salvadoreños.