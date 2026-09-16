El Salvador conmemoró 205 años de independencia patria

Entonando las notas del himno nacional, la banda El Salvador dio apertura al desfile de los 205 años de independencia, más de 1,000 jóvenes, provenientes de distintos puntos del país, fueron los encargados de dar inicio a uno de los eventos más importantes para los salvadoreños.

Y por segundo año consecutivo, fueron los estudiantes quienes encabezaron el desfile de independencia, con la participación de más de 2,000 estudiantes de 15 centros educativos.

La emoción, el fervor y el espíritu cívico se pudo sentir en la plaza Salvador del Mundo, especialmente de los hermanos lejanos quienes hace años no vivían un Día de la Independencia en El Salvador.

Pero uno de los más esperados es el desfile militar, el cual tuvo la participación de más de 3,500 elementos entre la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, exhibiendo parte de sus equipos, capacidades operativas, maniobras tácticas y demostración de respuesta ante situaciones de emergencia, junto a unidades caninas k9.

Y es que el ambiente de seguridad que desde 4 años vive El Salvador y la organización que se realiza en este tipo de eventos, son factores que motivan a la población a participar del desfile de independencia, solos, con amigos o familiares.

Una de las principales vías de la capital, se vistió de azul y blanco, salvadoreños de diferentes puntos del país, hermanos lejanos y turistas extranjeros, se hicieron cita para celebrar juntos el orgullo de ser salvadoreño y conmemorar un año más de independencia.