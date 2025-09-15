El Salvador conmemora la independencia centroamericana de 1821, cuando las provincias del Reino de Guatemala proclamaron su separación de España y marcaron un rumbo histórico.

Aunque la independencia no se consolidó de inmediato, este 15 de septiembre quedó como símbolo de libertad regional, porque representó el inicio de una transformación política, social y económica.

Para los salvadoreños, la fecha expresa además la búsqueda de identidad propia, ya que tras intensos debates se impuso la voluntad de autogobernarse y construir nación.