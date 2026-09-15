El Salvador conmemora este 15 de septiembre el inicio de una nueva etapa para Centroamérica

Cada 15 de septiembre, El Salvador se viste de azul y blanco para recordar la firma del Acta de Independencia de Centroamérica, ocurrida en 1821 en la ciudad de Guatemala.

Aquel documento declaró la separación de España de las provincias que hoy corresponden a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Aunque la independencia no resolvió de inmediato todos los problemas, significó el comienzo de un nuevo capítulo para los pueblos centroamericanos, que después atravesaron distintos procesos políticos hasta consolidar sus propios estados.

En El Salvador, esta fecha se convirtió en una de las celebraciones patrias más importantes, con banderas, desfiles, bandas de paz y estudiantes en los actos conmemorativos.

El azul y blanco de la bandera se vuelve protagonista mientras las nuevas generaciones recuerdan a quienes formaron parte de aquel momento histórico.