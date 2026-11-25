El déficit comercial de El Salvador sumó 10,700.9 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, según el Banco Central de Reserva.

En ese periodo, el país compró casi tres veces lo que vendió, con importaciones por 16,371.2 millones de dólares.

Las exportaciones totalizaron 5,670 millones, un 4 % más que en 2025. El desbalance supera en 15 % al registrado en el mismo tramo de 2025, cuando fue de 9,304.2 millones.

Las importaciones crecieron un 10.9 % anual, impulsadas por la factura petrolera, que pasó de 1,949.8 a 2,750.3 millones de dólares, unos 800 millones más.

Las gasolinas subieron de 863.2 a 902.2 millones, y el diésel de 535.6 a 844.4 millones. Los aceites de petróleo ya representan el 13.8 % de lo importado, frente al 10.2 % del año previo.

Por tipo de bien, las compras de consumo crecieron 12.8 % hasta 6,729.4 millones, las de bienes intermedios subieron 10.6 % y las de capital, 9.5 %.

Estados Unidos es el principal socio comercial: le vendió al país 4,498.2 millones de dólares, un 17 % más, y le compró alrededor de 1,853 millones. China ocupa el segundo lugar con 3,203.7 millones.

En exportaciones, Guatemala siguió con 1,123.3 millones y Honduras con 889.7 millones, un 1.9 % menos.

El café exportó 189.9 millones de dólares frente a 159.4 millones del año anterior, mientras el azúcar sumó 164.2 millones frente a 158.8 millones.

La maquila exportó 792.7 millones, un 5.4 % más. T

ambién aumentaron la compra de vehículos con 1,260 millones, medicinas con 703 millones, hierro y acero con 708 millones, y productos de consumo diario con 6 millones de dólares en volumen.

Se exportaron 3,286 millones de kilogramos y se importaron 11,077 millones, ambas cifras con un alza del 6.4 %.