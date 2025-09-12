El Salvador celebra su rica identidad cultural a través de expresiones artísticas, musicales y gastronómicas que fusionan herencia indígena con influencias españolas.

La artesanía local, especialmente los vibrantes textiles y tallados de madera de La Palma en Chalatenango, capturan escenas del paisaje y vida cotidiana con singular maestría.

Esta diversidad cultural se manifiesta en festividades comunitarias donde la marimba acompaña celebraciones, mientras las pupusas emblemáticas simbolizan la unión familiar y el orgullo patrio que caracteriza al pueblo salvadoreño.