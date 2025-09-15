La selección de tenis de El Salvador cayó 1-3 ante Rumania en la serie del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis disputada en el Polideportivo de Ciudad Merliot.

Los europeos se impusieron tras ganar los dos primeros puntos en singles, con victorias de Radu David Turcanu sobre Marcelo Arévalo (7-6, 3-6, 2-6) y de Gabriel Ghetu sobre César Cruz (1-6, 6-2, 2-6) en un partido suspendido por lluvia.

El dúo salvadoreño Arévalo/Cruz devolvió la esperanza al ganar el dobles (6-4, 6-4), pero Cruz no pudo forzar el quinto punto al caer nuevamente ante Turcanu (6-7, 3-6) en el cuarto encuentro.

Rumania aseguró así su pase al playoff del Grupo Mundial 1.