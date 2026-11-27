La competitividad, logística, innovación y otros factores forman parte de los retos que continúan enfrentando los exportadores salvadoreños, puntos de mejora que deben ser atendidos, aseguran.

Por otra parte, la presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador, señala el uso de la inteligencia artificial en las plataformas digitales puede ser una herramienta y estrategia que las empresas pueden reforzar para llegar a nuevos públicos.

Uno de los factores que ha beneficiado las estadísticas de la gremial son las recientes leyes que se han implementado en el país, como la ley para el fomento de la expansión de las inversiones, aunque Cuéllar dice que se deben incentivar aún más.

Además, reitero que para este año las exportaciones han reflejado un incremento, 4% valor y 6% en volumen, estima que al cierre del año las exportaciones puedan representar 7,000 millones de dólares.