El Salvador busca posicionarse como destino turístico para mujeres

Las mujeres representan aproximadamente el 64% de los viajeros a nivel mundial, según datos de ONU Turismo, y en los últimos años, viajar en solitario se ha convertido en una tendencia cada vez más popular entre ellas, de acuerdo con expertas.

Ante este escenario, El Salvador busca posicionarse como un destino atractivo para las mujeres que desean conocer nuevos lugares, vivir experiencias y viajar solas.

En la región de Las Américas, las mujeres representan el 52% de la fuerza laboral del sector turístico. En El Salvador, además, el 85% de las empresas turísticas son lideradas por mujeres, según datos presentados durante el primer Congreso Internacional “El Salvador, un destino para ellas”.

Mujeres provenientes de otros países destacaron la oferta turística de El Salvador, así como la percepción de seguridad que actualmente existe sobre el país.

Y es que, de enero a agosto de este año, El Salvador recibió más de 3 millones de visitantes, cifra que representa un incremento del 22% en comparación con el mismo período del año anterior.