El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) de El Salvador atendió 560 emergencias en la red vial nacional tras las recientes lluvias que afectaron el territorio, logrando restablecer al 100% la conectividad según confirmó el director de la institución.

Las intervenciones incluyeron desde árboles caídos -que representaron el 53% de los casos- hasta deslizamientos (34%), inundaciones (8%) y formación de cárcavas (4%).

El desbordamiento del río Zapua en Jujutla, Ahuachapán, requirió especialmente el uso de equipo pesado para dragar y retirar obstrucciones en una estructura de drenaje de 90 pulgadas, explicaron las autoridades.

Las cuadrillas trabajaron hasta aproximadamente las 10:00 PM del día del incidente para recuperar la transitabilidad en esta zona crítica.

Paralelamente, FOVIAL ejecuta un plan de bacheo y mantenimiento periódico en diferentes sectores, como el Boulevard Constitución donde se coloca carpeta asfáltica nueva con señalización vial correspondiente.