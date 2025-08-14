El Consejo Superior del Trabajo plantea inversión y generación de empleo formal como ejes para reactivar la economía salvadoreña.

Con solo 1 millón de trabajadores formales frente a 2 millones en informalidad, la ASI busca fortalecer el sector productivo con mejores condiciones laborales.

Jorge Arriaza, presidente de la ASI, destaca que 250,000 empleos industriales ya superan el salario mínimo, demostrando que la competitividad, no los bajos salarios, es el nuevo modelo de crecimiento económico sostenible.