El Salvador apuesta por energías renovables para fortalecer su matriz eléctrica

El Salvador cuenta con una matriz eléctrica diversificada que incluye generación hídrica, solar, eólica, de biomasa y geotérmica, lo que permite tener una oferta robusta de energía renovable, según explicó el investigador Cristian Rivas de la Universidad Don Bosco.

La geotermia es la base de la generación eléctrica del país, mientras que el gas licuado ha cobrado relevancia para fortalecer el suministro en la época seca, cuando la hidroeléctrica sufre reducciones.

En los últimos años, se han integrado nuevos proyectos fotovoltaicos y se proyecta ampliar la generación eólica y de biomasa. «Todos los sectores están apuntando a poder tener mayor generación para fortalecer la matriz energética», señaló el investigador.