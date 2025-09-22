Gran parte de la energía generada en El Salvador proviene de fuentes geotérmicas, ya que el 23% de la electricidad se obtiene del calor de la tierra y de la actividad volcánica.

La Ley de Energía Geotérmica busca incrementar la inversión en este sector, lo que permitirá fortalecer la matriz energética y atraer capital extranjero.

Con dos centrales en operación, una en Ahuachapán que funciona desde hace 50 años y otra en Berlín, Usulután, el país consolida un modelo que combina sostenibilidad y desarrollo.