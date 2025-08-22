Las nuevas normas disciplinarias de la Ministra de Educación, Karla Trigueros, se implementan con firmeza en los centros escolares, donde directores reciben a los alumnos para verificar su presentación personal.

Autoridades reportan un avance positivo y un amplio acatamiento, aunque reconocen que es un proceso progresivo que requiere constante supervisión.

Los padres de familia, por su parte, aplauden la iniciativa que busca restaurar el orden, ya que consideran que era una medida necesaria y esperada desde hace tiempo.