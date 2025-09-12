El desfile por el Día de la Independencia en El Salvador iniciará este 15 de septiembre a las 8:00 a.m., con la participación de instituciones gubernamentales y educativas que rendirán homenaje a la patria.

Las autoridades han confirmado que habrá cierres de calles y un amplio dispositivo de seguridad, lo que busca garantizar el orden en una jornada que congregará a miles de ciudadanos.

La medida, que responde a la magnitud del evento y a la necesidad de prevenir incidentes, se acompaña de un plan logístico que incluye desvíos de tránsito y control en zonas de mayor afluencia.