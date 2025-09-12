El Salvador consolida su fama mundial como la tierra de los volcanes al contar con más de cien formaciones volcánicas, de las cuales aproximadamente veinte mantienen actividad constante.

Este patrimonio geológico incluye emblemáticos gigantes como el Izalco, que durante dos siglos funcionó como faro natural para navegantes del Pacífico con sus erupciones luminosas.

La imponente presencia del volcán de Santa Ana, el más alto del país con 2,381 metros, atrae a miles de turistas anuales que buscan admirar su cráter turquesa y paisajes únicos, demostrando cómo la fuerza natural moldea la identidad nacional.