El Quetzal, símbolo de libertad y emblema de Guatemala, mantiene hasta hoy un papel central en la identidad nacional al figurar en el escudo como representación de soberanía.

Aunque habita en bosques nubosos de regiones como Baja Verapaz y en áreas protegidas, enfrenta graves amenazas.

La deforestación y la fragmentación de su hábitat, sumadas al impacto del cambio climático, ponen en riesgo su permanencia. Proteger esta ave no solo significa preservar la biodiversidad, sino también salvaguardar un legado cultural invaluable.