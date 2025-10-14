El planeta atraviesa una nueva y preocupante etapa marcada por fenómenos catastróficos que, en gran medida, son consecuencia de las acciones humanas. El uso excesivo de combustibles y gases contaminantes ha provocado el aumento de las temperaturas, generando severas olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes y terremotos. A esto se suma el blanqueamiento y la muerte masiva de los arrecifes de coral, un daño que podría ser irreversible si no se actúa a tiempo, según advierte un reciente informe elaborado por 160 científicos de todo el mundo.

Los arrecifes de coral son llamados las guarderías del océano porque en ellos se refugian y crecen miles de especies marinas que dan vida a estos coloridos ecosistemas. Sin embargo, las altas temperaturas del mar y la contaminación han provocado que más del 80% de ellos se encuentren en estado crítico.

Los expertos explican que el aumento de la temperatura global, ocasionado por la quema de combustibles fósiles, no solo afecta a los corales, sino también a todo el planeta, generando sequías, inundaciones e incendios más frecuentes. Advierten que, si no se frena el calentamiento, grandes ecosistemas como la selva amazónica y las corrientes oceánicas también podrían colapsar.

En El Salvador, fundaciones como Funzel y el Fondo de la Iniciativa para las Américas trabajan en la protección de los arrecifes ubicados en el área natural protegida y sitio Ramsar complejo Los Cóbanos en Sonsonate.

Este lugar cuenta con un plan de manejo vigente desde 2021 impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece el marco legal para su conservación, manejo sostenible y protección de la biodiversidad marina.

La reducción de la contaminación, el uso de energías limpias y la protección de los océanos pueden marcar la diferencia para evitar que el calentamiento global llegue a 1.5 grados celsius por encima de los niveles preindustriales.