Las autoridades reportan que seis personas son detenidas diariamente en el país por el delito de conducción peligrosa, lo que suma un total de 1.677 arrestos en lo que va del año.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, confirmó una reducción del 8,8% en estas capturas, aunque advirtió que la cifra sigue siendo alarmante pese a la eliminación de márgenes de tolerancia.

Además, destacó que las nuevas reformas legales eliminan la posibilidad de conciliación en casos de homicidio culposo, un cambio sustancial que impide a los responsables extinguir el proceso penal al llegar a un acuerdo económico con las familias.