Más allá de su carrera actoral, Liam Neeson consolida su legado como embajador humanitario.

El actor norirlandés prepara nuevas visitas a África para UNICEF, organización con la que colabora desde 2003 y donde ostenta el título de Embajador de Buena Voluntad desde 2011.

En declaraciones exclusivas a Newsweek, el protagonista de «Schindler’s List» reveló cómo sus misiones en Mozambique, Sudán y Etiopía transformaron su perspectiva: «Las madres que caminan días para salvar a sus hijos me enseñaron el verdadero coraje».

Neeson, de 72 años, enfatiza que su rol es amplificar voces invisibilizadas, especialmente en crisis nutricionales que afectan a 149 millones de niños según datos de UNICEF.