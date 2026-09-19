El olor de la lluvia tiene nombre: se llama petrichor y nació en 1964

Ese aroma peculiar que aparece cuando empieza a llover después de varios días secos tiene nombre: petricor.

El término fue creado en 1964 por los investigadores australianos Isabel Joy Bear y Roderick G. Thomas.

El petricor no proviene solo del agua de lluvia, sino de una sustancia llamada geosmina, producida por microorganismos (como las actinobacterias) que viven en el suelo.

Durante los períodos secos, estos compuestos y ciertos aceites vegetales se acumulan en la tierra. Cuando las primeras gotas golpean una superficie porosa, atrapan pequeñas burbujas de aire que suben y explotan, liberando estas partículas aromáticas en forma de aerosoles.

El viento puede transportar esas moléculas, permitiendo percibir el olor incluso antes de que la lluvia comience en el lugar.

La geosmina también está detrás del característico aroma a tierra húmeda que los seres humanos logramos reconocer con extrema sensibilidad tras una tormenta.