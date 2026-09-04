El niño continuará afectando

El fenómeno del niño continuara generando graves consecuencias, según la Organización Meteorológica Mundial, los pronósticos indican que existe casi un 100% de probabilidad de que el fenómeno alcance su máxima intensidad a finales de este año. Esto significaría que continuaremos en medio de periodos secos, afectando flora, fauna, alimentos y personas.

El océano pacífico tropical presenta temperaturas altas, por ejemplo, solamente en julio de este año las aguas de esta zona llegaron a estar hasta 2 grados Celsius por encima del promedio habitual, y bajo la superficie se registraron anomalías de más de 8 grados.

Y aunque los impactos no serán iguales en todos los países, los expertos llaman a prepararse desde ahora para reducir los daños.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente no se quedó atrás, y mencionaron que el calentamiento global ya está superando el límite de los 1,5 Celsius, elevando los riesgos e impactos climáticos a niveles cada vez más peligrosos.

El calor será abrasador, los incendios forestales podrían ser devastadores y las inundaciones mortales. Tener acciones de adaptación y acción inmediata podría reducir la vulnerabilidad de la población.