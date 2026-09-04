El niño continuará afectando

Inundaciones, incendios forestales y calor extremo es lo que esperan expertos para el cierre del 2026 en todo el mundo.

El fenómeno del niño continuara generando graves consecuencias, según la Organización Meteorológica Mundial, los pronósticos indican que existe casi un 100% de probabilidad de que el fenómeno alcance su máxima intensidad a finales de este año. Esto significaría que continuaremos en medio de periodos secos, afectando flora, fauna, alimentos y personas.

El océano pacífico tropical presenta temperaturas altas, por ejemplo, solamente en julio de este año las aguas de esta zona llegaron a estar hasta 2 grados Celsius por encima del promedio habitual, y bajo la superficie se registraron anomalías de más de 8 grados.

Y aunque los impactos no serán iguales en todos los países, los expertos llaman a prepararse desde ahora para reducir los daños.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente no se quedó atrás, y mencionaron que el calentamiento global ya está superando el límite de los 1,5 Celsius, elevando los riesgos e impactos climáticos a niveles cada vez más peligrosos.

El calor será abrasador, los incendios forestales podrían ser devastadores y las inundaciones mortales. Tener acciones de adaptación y acción inmediata podría reducir la vulnerabilidad de la población.