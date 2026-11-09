El muro fronterizo de Estados Unidos

El imponente muro fronterizo de Estados Unidos, una barrera de concreto y acero que busca frenar el ingreso irregular de migrantes.

Según cifras recientes, durante el último año fiscal, 2,090 salvadoreños fueron detenidos en esta zona, lo que representa una reducción superior al 90% en comparación con el período anterior.

El muro supera los 10 metros de altura y cuenta con cámaras y sensores que alertan a la patrulla fronteriza sobre la posible presencia de personas. A esto se suman los constantes patrullajes en el sector.

Agentes de la patrulla fronteriza recibieron una alerta sobre la posible presencia de migrantes que intentaban ingresar al territorio estadounidense con el apoyo de patrullas, helicópteros y caninos, realizaron un operativo de verificación en la zona de Granjeno, Texas.

El gobierno de Estados Unidos planteó la construcción de un muro fronterizo desde la década de 1990, sin embargo, el tema cobró mayor relevancia en 2017, cuando el presidente Donald Trump, durante su primer mandato, convirtió la ampliación de esta barrera en uno de los ejes de su política migratoria.