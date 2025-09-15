El monumento al Divino Salvador del Mundo, emblema de identidad nacional, se ubica en la Plaza Las Américas en el corazón de San Salvador, donde se levanta como punto de encuentro cívico y religioso.

Inaugurado en 1942, está compuesto por un pedestal que sostiene un globo terráqueo coronado con la figura de Cristo, lo que simboliza su protección y guía.

Cada 6 de agosto miles de feligreses participan en procesiones y actos culturales que refuerzan la fe y celebran la historia del pueblo salvadoreño.