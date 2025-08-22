El lenguaje secreto de las flores revela emociones y sentimientos ocultos que, durante siglos, fueron transmitidos sin palabras.

Una rosa roja ha simbolizado siempre el amor, mientras que una blanca expresa respeto y pureza, y los lirios reflejan nobleza espiritual.

Aunque este código no fue universal, mantuvo la esencia de comunicar de forma visual. Hoy, en plena era digital, regalar flores continúa siendo un gesto cargado de intención, porque mantiene la fuerza simbólica que conecta tradición y sentimiento.