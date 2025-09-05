El iceberg A23a, considerado el más grande del mundo, se fractura rápidamente y pierde masa.

Científicos del Servicio Británico de Investigación Antártica advierten que el bloque, con una superficie original de 3.672 km², se divide en trozos que ya son clasificados como nuevos icebergs.

Desde su desprendimiento en 1986, ha sido monitoreado por expertos internacionales. El Centro Nacional del Hielo de EE.UU. rastrea los fragmentos desde satélites, mientras oceanógrafos alertan sobre el impacto ambiental de su desintegración acelerada.