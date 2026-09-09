El hongo que convierte hormigas en zombis y controla su mente

Un hongo del género Ophiocordyceps infecta a las hormigas y toma el control de su cuerpo hasta matarlas. El parásito convierte a los insectos en auténticos «zombis» para asegurar su propia reproducción.

El proceso comienza cuando las esporas penetran el cuerpo de la hormiga. La infección altera su comportamiento y la obliga a abandonar la colonia para trepar por la vegetación.

El hongo induce a la hormiga a morder una hoja y mantenerse firme hasta morir. Luego, el cadáver sirve como plataforma para liberar nuevas esporas y reiniciar el ciclo.