El grupo femenino japonés XG lanza “GALA”, un single que funciona como la cuenta regresiva oficial hacia su primer álbum de estudio, programado para el 23 de enero de 2026.

Este tema, que combina sintetizadores futuristas con ritmos house y versos bilingües, se presenta a través de un videoclip que transforma la MET GALA en un espectáculo espacial llamado X GALA SHOW.

El álbum, que promete ser la representación más honesta de la identidad del grupo, recorrerá diversos géneros y épocas. Paralelamente, XG expandirá su presencia internacional con presentaciones en festivales de China y como cabezas de cartel en el Coca-Cola X Fes de Japón.