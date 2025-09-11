El escudo de Costa Rica, adoptado en 1848, es un emblema que refleja historia y orgullo nacional, pues combina elementos naturales y valores patrios.

En él aparecen volcanes y un valle central que simbolizan la topografía, mientras los océanos con barcos representan comercio y ubicación estratégica.

El sol naciente transmite libertad y esperanza, y las siete estrellas aluden a las provincias. Rodeado de ramas de mirto y cintas patrias, este símbolo reafirma la paz, la unidad y la soberanía costarricense.