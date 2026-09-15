El elote loco gana protagonismo en la mesa salvadoreña durante las celebraciones del 15 de septiembre

En la cocina salvadoreña, el 15 de septiembre se celebra con una variedad de platillos típicos que incluyen torrejas, pastelitos de pollo, empanadas y pupusas.

El elote loco se ha convertido en un protagonista reciente de las celebraciones patrias, con una preparación que combina aderezos, mantequilla y mostaza con mayonesa.

Algunos optan por servirlo raspado, una modalidad que facilita su consumo y que ha ganado popularidad en los últimos años.

La base de la gastronomía salvadoreña es el maíz, del cual se obtiene la masa de las pupusas y derivados como el atol, las riguas y las tortas de elote.

En El Salvador, el elote está disponible todo el año, sin temporada específica, lo que permite disfrutarlo en distintas preparaciones. La riqueza culinaria del país se expresa en estos sabores patrios que acompañan la conmemoración de la independencia.