El descanso adecuado mejora significativamente el rendimiento y la toma de decisiones, constituyendo una necesidad vital en un mundo que exige constante productividad.

Cuando no descansamos correctamente afectamos nuestro desempeño diario, mientras que las pausas intencionales clarifican la mente y serenan las emociones.

Estas pausas, que pueden incluir caminatas, lectura o meditación, deben programarse como prioridad en la agenda, pues representan autocuidado esencial que prepara mejor para alcanzar objetivos.