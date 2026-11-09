El desayuno práctico de las personas que trabajan 

Un pan con huevo, frijoles o plátano comprado en la pasada a tomar el bus, un par de pupusas con café o chocolate son algunos de los desayunos prácticos más populares entre los salvadoreños que se dirigen a sus trabajos o a realizar sus diligencias en la mañana.

Los precios van desde 25 centavos por una porción de pan dulce y 0.35 centavos de dólar por un café, aunque si desea un desayuno completo lo puede adquirir por menos de dos dólares.

En cuanto a las tradicionales pupusas las puede encontrar de toda variedad si camina sobre la avenida España en San Salvador y en algunos locales desde 2 por el dólar.

Además, puede encontrar desayunos completos con huevo plátano y frijol por la cantidad de dos veinticinco de dólar.