Incrementa el número de personas que no prefieren ningún partido político, pasando de un 41% en el 2024 a un 61% para este año, en el caso de Arena aumento a un 4% mientras Gana y el FMLN se mantienen por debajo del 3%. En el caso del partido Nuevas Ideas presenta una tendencia al alza durante la época electoral y una caída en periodos no electorales, la encuesta de Cid Gallup presenta una afinidad de solo el 30%.

Al consultarle a la población sobre el presidente Nayib Bukele, como persona, 9 de cada 10 opina a favor, es decir el 87%, cifras que se repiten al preguntar sobre la labor presidencial que desempeña, de igual forma, el 87% lo aprueba.

Las medidas implementadas para el combate a las pandillas, continúan teniendo el respaldo de la población, 9 de cada 10 lo aprueba y aunque 8 de cada 10 salvadoreños considera que el rumbo que lleva el país es el correcto, continua preocupando a la población el costo de la vida, el empleo y en un tercer lugar la atención medica inadecuada, esta última paso de un 7% en 2024 a un 14% para este año.

En cuanto a los logros del presidente 9 de cada 10 mencionaron algunos que van encaminados a la educación, seguridad y mercados. Respecto a los desafíos 3 de cada 10 mencionaron uno, la mayoría relacionado al alto costo de la vida.