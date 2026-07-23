El chocolate comenzó como una bebida amarga antes de convertirse en el dulce favorito

Mucho antes de las barras de chocolate, el cacao se consumía como una bebida amarga y espumosa en antiguas civilizaciones de Mesoamérica.

Las preparaciones de cacao podían combinar agua con especias y chile, en una versión muy distinta al chocolate dulce que se consume actualmente.

La bebida tenía un valor especial y podía estar vinculada con ceremonias y personas de alto rango.

Con la llegada del cacao a Europa, comenzaron a incorporarse ingredientes como el azúcar y la leche, lo que transformó gradualmente su sabor.

Así nació la versión del chocolate que hoy forma parte de la alimentación y la repostería en todo el mundo.