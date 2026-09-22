El celular como tercero en la relación: cómo el «phubbing» afecta la comunicación de pareja

El psicólogo Kevin Fogelbach abordó el fenómeno del phubbing, práctica de ignorar a la pareja por estar en el celular, y explicó cómo esta conducta afecta la comunicación y genera sentimientos de desconexión en la relación.

El término phubbing proviene de las palabras anglosajonas phone y snooping, y describe el acto de ignorar a quien se tiene al lado por atender el teléfono.

El especialista señaló que esta conducta transmite un mensaje de que lo que está en el dispositivo es más importante que la persona presente, lo que pesa en una relación de pareja.

Aunque muchas personas callan la molestia, esa falta de comunicación va agrietando el vínculo hasta que termina explotando.

Para conversarlo sin que suene a reclamo, recomendó expresar los sentimientos propios en lugar de criticar al otro, y sugirió buscar ayuda externa si la necesidad constante de estar en el celular se convierte en adicción.