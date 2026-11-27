El Cascanueces se presenta por primera vez en la playa Punta Roca, en el Puerto de La Libertad, con más de 100 artistas nacionales e internacionales sobre el escenario.

El Ballet Folclórico Nacional, el Ballet Nacional y la Compañía Nacional de Danza se reunieron en ese punto costero para que cientos de familias accedan de manera gratuita al espectáculo.

La función marca el arranque de una gira navideña que recorrerá distintos espacios del país durante todo diciembre.

El formato rompe la regla habitual de este tipo de montajes y normalmente, las obras se presentan en recintos como el Teatro Nacional y el Teatro Presidente, y en muchos lugares del mundo el acceso no es gratuito.

El beneficio alcanza a los niños cuyas familias no pueden cubrir el costo de una entrada.

La programación de la gira está disponible en las páginas del Ministerio de Cultura.