El casado, el plato típico de Costa Rica, refleja identidad cultural y equilibrio nutricional, pues combina arroz, frijoles, plátanos fritos, ensalada y proteína al gusto.

Su nombre, ligado a antiguas costumbres, encierra historias de tradición y comunidad. Más allá de su sencillez, simboliza el respeto por los ingredientes frescos y locales.

Presente en fondas, hogares y restaurantes turísticos, este plato representa la “pura vida”, porque alimenta tanto el cuerpo como el alma y resume la esencia costarricense.