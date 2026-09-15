El cacao salvadoreño resurge como oportunidad agrícola con identidad y proyección a nuevos mercados

La historia del cacao en El Salvador se remonta a la época prehispánica, cuando pueblos mesoamericanos lo usaban como alimento y en intercambios comerciales.

Aunque el país es pequeño en territorio, cuenta con clima tropical, suelos y disponibilidad de agua que favorecen su cultivo en determinadas zonas.

En los últimos años, este producto despertó nuevamente el interés de agricultores y emprendedores que buscan rescatar variedades tradicionales y producir chocolates con identidad salvadoreña.

La transformación de la semilla en chocolate, bebidas y dulces permite crear nuevas alternativas de ingresos y fortalecer los emprendimientos locales.

Además, el cacao se inserta en una tendencia mundial que valora productos con historias de origen y procesos artesanales.

Así, el cacao salvadoreño conecta la historia, la gastronomía y el emprendimiento, y abre la posibilidad de encontrar nuevos mercados dentro y fuera del país.