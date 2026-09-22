El “Autobús de los sueños” lleva cine, juegos y apoyo a niños desplazados en Gaza

El proyecto busca crear espacios seguros de recreación para menores afectados por la guerra.

El llamado “Autobús de los sueños” recorre los campamentos de personas desplazadas en la Franja de Gaza para ofrecer a los niños momentos de esparcimiento y actividades de apoyo psicosocial.

El vehículo, una ambulancia dañada por la guerra, se ha convertido en un espacio móvil que lleva cine, juegos y otras actividades a menores que han tenido pocas oportunidades de recreación durante el conflicto.

Las jornadas incluyen proyecciones de películas, juegos tradicionales, deportes, arte y dibujo, además de actividades como cantar, jugar con un payaso, pintarse la cara y participar en dinámicas grupales.