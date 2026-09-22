El “Autobús de los sueños” lleva cine, juegos y apoyo a niños desplazados en Gaza

El llamado “Autobús de los sueños” recorre los campamentos de personas desplazadas en la Franja de Gaza para ofrecer a los niños momentos de esparcimiento y actividades de apoyo psicosocial.

El vehículo, una ambulancia dañada por la guerra, se ha convertido en un espacio móvil que lleva cine, juegos y otras actividades a menores que han tenido pocas oportunidades de recreación durante el conflicto.

Las jornadas incluyen proyecciones de películas, juegos tradicionales, deportes, arte y dibujo, además de actividades como cantar, jugar con un payaso, pintarse la cara y participar en dinámicas grupales.