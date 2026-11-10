El arte de perdonar: cómo soltar el rencor y recuperar la paz emocional

Perdonar no siempre significa olvidar lo que ocurrió ni recuperar una relación con quien nos hizo daño.

En muchos casos, representa un proceso personal para soltar el resentimiento y recuperar la tranquilidad emocional.

La psicóloga Thania Nolasco, quien explicó cómo iniciar el camino hacia el perdón y por qué mantener el rencor puede afectar el bienestar.

La especialista señaló que perdonar es una decisión voluntaria que permite dejar atrás sentimientos como la ira y el resentimiento. Además, aclaró que hacer las paces con alguien no necesariamente significa haber superado una herida emocional.

Nolasco también explicó que una persona puede perdonar sin reconciliarse ni retomar el contacto con quien le causó daño.

Según indicó, se trata de un proceso interno que busca recuperar la paz mental y emocional, sin permitir que las acciones de otra persona sigan controlando la propia vida.