El 63% de los adultos mayores está sin trabajo y encuentra en la calle su consuelo

Caminar, conversar con amigos y pasar tiempo al aire libre se ha convertido en la rutina de muchos adultos mayores salvadoreños que buscan mantenerse activos y reducir el estrés.

Según el Censo 2024, en El Salvador existen 894,345 adultos mayores, de los cuales el 63% no se encuentra ocupado laboralmente.

Expertos señalan que el contacto con la naturaleza y la convivencia con otras personas reduce el aislamiento social y la soledad, factores que afectan la salud mental.

La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana para este grupo.

Es más común ver a hombres que a mujeres en los espacios públicos, posiblemente porque ellas realizan labores del hogar o cuidan a sus nietos.