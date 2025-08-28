El 46.2% de las mujeres en El Salvador no participa en organizaciones civiles ni políticas, lo que refleja una brecha significativa en la representación social.

El informe, presentado por el Fondo para la Consolidación de la Paz y elaborado por OIKOS, incluyó también que el 20% de los hombres encuestados carece de vinculación en espacios de decisión.

Los investigadores explicaron que esta situación se relaciona con barreras estructurales que limitan la participación femenina, con factores culturales que refuerzan estereotipos de género y con la falta de políticas públicas que fomenten un involucramiento equitativo en la vida política.