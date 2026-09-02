El 20 % de jóvenes salvadoreños quiere migrar y remesas representan el 27 % del PIB

Un estudio de la Universidad Tecnológica de El Salvador reveló que el 20 % de los jóvenes salvadoreños tiene intención de migrar en 2026, un aumento de más de 5 puntos porcentuales respecto al 2025, mientras las remesas representan aproximadamente el 27 % del PIB nacional.

El 26 % de los encuestados aseguró recibir remesas de familiares en el extranjero; el país recibió 9,900 millones de dólares en 2025.

Se estima que entre 2 y 3 millones de salvadoreños viven fuera del país, el 82 % en EE.UU.

La universidad también presentó investigaciones sobre el retorno de migrantes y una obra de teatro para concientizar a estudiantes sobre el tema migratorio.