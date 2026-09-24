Efemérides del 24 de septiembre: segundo viaje de Colón y creación de la Corte Suprema de Estados Unidos

Un día como hoy, 24 de septiembre, la historia recuerda dos acontecimientos ocurridos en siglos diferentes que marcaron importantes momentos en el mundo.

En 1493, Cristóbal Colón partió desde Cádiz, España, rumbo a su segundo viaje hacia América, con una expedición formada por 17 barcos que tenía como objetivo continuar la exploración y establecer asentamientos en los territorios alcanzados durante el primer viaje.

Esta travesía llevó a miles de personas y animales, además de diferentes recursos, y dio inicio a una etapa de mayor presencia española en el continente americano.

Más de dos siglos después, en 1789, el Congreso estadounidense creó la Corte Suprema, estableciendo el máximo tribunal del país dentro del sistema judicial federal, cuya función principal sería interpretar las leyes y la Constitución, además de resolver casos de importancia nacional.

La creación de esta institución formó parte de la organización del nuevo gobierno estadounidense después de la independencia.